Жители Закарпатья могут остаться без газа

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате таяния снега и поднятия уровня воды в реке Тиса жители 17 населенных пунктов в Закарпатской области могут остаться без газоснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Закарпатской облгосадминистрации в соцсети Facebook.

Как отмечается, из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи с. Гетыня Береговского района паводок подмыл сопротивление газопроводу. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение почти для 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах: Гетиня, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобово, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Девичное, Затисовка, Большая Палладь, Заболотье, Братов.

Местные власти привлекли все силы и средства для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в начале 2026 года в Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады. В этой связи жители региона перешли на дистанционное обучение и работу.