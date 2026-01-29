20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 22:07

Жители Закарпатья могут остаться без газа

29 января 2026, 22:07
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате таяния снега и поднятия уровня воды в реке Тиса жители 17 населенных пунктов в Закарпатской области могут остаться без газоснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Закарпатской облгосадминистрации в соцсети Facebook.

Как отмечается, из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи с. Гетыня Береговского района паводок подмыл сопротивление газопроводу. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение почти для 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах: Гетиня, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобово, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Девичное, Затисовка, Большая Палладь, Заболотье, Братов.

Местные власти привлекли все силы и средства для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в начале 2026 года в Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады. В этой связи жители региона перешли на дистанционное обучение и работу.

Закарпатье газ Тиса река газоснабжение
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
