В Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации

иллюстративное фото: из открытых источников

Количество забронированных граждан Украины за год выросло до 1,3 млн

Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев в ходе дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы", передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

"В течение года в Украине количество забронированных граждан возросло с 1 млн до 1,3 млн", – отметил он.

При этом министр добавил, что в настоящее время мобилизационный баланс соблюден.

Также Соболев добавил, что бронирование также оказывает экономический эффект.

Как сообщалось, в Украине проверят бронирование энергетиков и коммунальщиков. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.