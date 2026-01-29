В Украине резко возросло количество забронированных от мобилизации
Количество забронированных граждан Украины за год выросло до 1,3 млн
Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев в ходе дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы", передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.
"В течение года в Украине количество забронированных граждан возросло с 1 млн до 1,3 млн", – отметил он.
При этом министр добавил, что в настоящее время мобилизационный баланс соблюден.
Также Соболев добавил, что бронирование также оказывает экономический эффект.
Как сообщалось, в Украине проверят бронирование энергетиков и коммунальщиков. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.
