Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации

иллюстративное фото: из открытых источников

Город находится в режиме подготовки к чрезвычайной ситуации. РФ может воспользоваться морозами и снова ударить по критической инфраструктуре

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Льву запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города", – говорится в сообщении.

Мэр города призвал проверить укрытие, зарядить павербанки и зарядные станции, сделать базовый запас продуктов, воды и лекарств, а также выяснить, есть дома люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Напомним, во Львове в начале января из-за новых правил определения критичности предприятий коммунальный электротранспорт и часть больниц осталась без света.