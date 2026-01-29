20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 21:35

"Ми чудово це розуміли і все бачили": фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі

29 січня 2026, 21:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Тарас Тополя зізнався, що коли він почав кар'єру у 18 років, він уявляв український шоу-бізнес інакше.

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Тараса Тополі, коли гурт "Антитіла" лише починав (2008 рік), майже весь український шоу-бізнес співав російською. Вони це бачили, проте з самого початку вирішили співати українською. Він наголосив, що для них це було принципово.

Крім того, в українському шоу-бізнесі крім позитиву є також і труднощі.

"В ньому (шоу-бізнесі), авжеж, присутня і нечесна гра, і конкуренція, і заздрість. Але з іншого боку в ньому є багато хорошого, зокрема зараз ми спостерігаємо ренесанс української музики в різних форматах. Не зважаючи на війну, це не може не тішити", - каже Тарас Тополя.

Напередодні журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Згодом Тарас Тополя відреагував на "злиті" кадри колишньої дружини. Він заявив, що вони вже розлучені й Олена має право на особисте життя. Він також натякнув, що знає, кому вигідний цей скандал.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тарас Тополя шоу-бизнес
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі
28 січня 2026, 01:55
"Вони мене мають шукати": акторка Анна Саліванчук розповіла, де чоловіки мають шанс із нею познайомитися
28 січня 2026, 01:35
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, чому українці активно купують секс-іграшки під час обстрілів
28 січня 2026, 00:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних
29 січня 2026, 21:55
В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55
Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
Поки у Давосі аплодували "незламності" Зеленського, в Україні у квартирах замерзали люди
29 січня 2026, 21:19
У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 21:08
Українська пшениця зростає в ціні: що відбувається
29 січня 2026, 20:35
Зеленський відзначив успіхи СБУ: "Є хороші результати в протидії російським операціям"
29 січня 2026, 20:29
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
29 січня 2026, 20:26
З 2 лютого у Києві знову відкриваються школи: як обиратимуть формат навчання
29 січня 2026, 20:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »