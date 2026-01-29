"Ми чудово це розуміли і все бачили": фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі

Ілюстративне фото

Тарас Тополя зізнався, що коли він почав кар'єру у 18 років, він уявляв український шоу-бізнес інакше.

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Тараса Тополі, коли гурт "Антитіла" лише починав (2008 рік), майже весь український шоу-бізнес співав російською. Вони це бачили, проте з самого початку вирішили співати українською. Він наголосив, що для них це було принципово.

Крім того, в українському шоу-бізнесі крім позитиву є також і труднощі.

"В ньому (шоу-бізнесі), авжеж, присутня і нечесна гра, і конкуренція, і заздрість. Але з іншого боку в ньому є багато хорошого, зокрема зараз ми спостерігаємо ренесанс української музики в різних форматах. Не зважаючи на війну, це не може не тішити", - каже Тарас Тополя.

Напередодні журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Згодом Тарас Тополя відреагував на "злиті" кадри колишньої дружини. Він заявив, що вони вже розлучені й Олена має право на особисте життя. Він також натякнув, що знає, кому вигідний цей скандал.