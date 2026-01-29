В Украину идут 20-градусные морозы
В пятницу, 30 января, в течение дня ожидается -2…-8 градусов. Теплыми еще останутся юг и юго-восток, +1…+5 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
Осадки преимущественно на Левобережье – мокрый снег и дождь.
В северной части местами снег.
В Киеве завтра ожидается понижение температуры воздуха до -5…-8 градусов! Станет очень скользко после сегодняшнего тепла! Есть вероятность в пятницу небольшой снег.
В дальнейшем похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.
"В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20…-28 градусов и ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов – с 5 февраля", – подытожила Н.Диденко.
Ранее синоптикиня Н.Диденко предупредила о сильном морозе в Украине. По ее словам, 29 января повсюду в Украине – мокрый снег и дождь.