В Украину идут 20-градусные морозы

В пятницу, 30 января, в течение дня ожидается -2…-8 градусов. Теплыми еще останутся юг и юго-восток, +1…+5 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Осадки преимущественно на Левобережье – мокрый снег и дождь.

В северной части местами снег.

В Киеве завтра ожидается понижение температуры воздуха до -5…-8 градусов! Станет очень скользко после сегодняшнего тепла! Есть вероятность в пятницу небольшой снег.

В дальнейшем похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.

"В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20…-28 градусов и ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов – с 5 февраля", – подытожила Н.Диденко.

Ранее синоптикиня Н.Диденко предупредила о сильном морозе в Украине. По ее словам, 29 января повсюду в Украине – мокрый снег и дождь.