29 января 2026, 21:43

Зеленский анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и РФ

29 января 2026, 21:43
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Украинская сторона в ходе переговоров с США и РФ в Абу-Даби обсуждала возможность энергетического перемирия. В Украине рассчитывают, что договоренности будут выполняться

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в Х.

"Важное заявление президента (США Трампа, – ред.) Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь", – говорится в сообщении.

Украинский лидер добавил, что делегации в Абу-Даби обсуждали вопросы энергетического перемирия.

"Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", – добавил Зеленский.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Киев в течение недели.

энергетика перемирие энергетическая война Владимир Зеленский США РФ Украина политика война переговоры
