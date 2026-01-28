Жена эксминистра МИДа Кулебы рассказала, почему украинцы активно покупают секс-игрушки во время обстрелов

Фото из открытых источников

Избранник эксминистра Кулебы является совладелицей бизнеса по продаже товаров для удовлетворения. Она рассказала, что во время ночных атак в Украине наблюдается всплеск продаж

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Светланы Павелецкой, именно во время ночных атак и воздушных тревог наблюдается аномальный всплеск заказов секс-игрушек. Она объяснила это тем, что люди хотят жить здесь и сейчас, не откладывая свое удовольствие на потом.

"Когда обстрелы у нас очень сильно увеличивается количество покупок ночью. Видимо, человек сидит. Там все бухает, бахает. Думает: 'Господи, если я выживу, то я попробую эту штуку. Приглашу ее на свидание'. Люди активнее заказывают", - говорит предпринимательница.

Напомним, ранее Светлана Павелецкая говорила, что следует продвигать секс-игрушки, которые могут регулировать температуру. По ее словам, такие гаджеты могли бы помогать согреваться во время блекаутов.