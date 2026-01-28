23:05  27 января
Киев вернется к жестким графикам отключений электроэнергии
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
28 января 2026, 00:55

Жена эксминистра МИДа Кулебы рассказала, почему украинцы активно покупают секс-игрушки во время обстрелов

28 января 2026, 00:55
Фото из открытых источников
Избранник эксминистра Кулебы является совладелицей бизнеса по продаже товаров для удовлетворения. Она рассказала, что во время ночных атак в Украине наблюдается всплеск продаж

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Светланы Павелецкой, именно во время ночных атак и воздушных тревог наблюдается аномальный всплеск заказов секс-игрушек. Она объяснила это тем, что люди хотят жить здесь и сейчас, не откладывая свое удовольствие на потом.

"Когда обстрелы у нас очень сильно увеличивается количество покупок ночью. Видимо, человек сидит. Там все бухает, бахает. Думает: 'Господи, если я выживу, то я попробую эту штуку. Приглашу ее на свидание'. Люди активнее заказывают", - говорит предпринимательница.

Напомним, ранее Светлана Павелецкая говорила, что следует продвигать секс-игрушки, которые могут регулировать температуру. По ее словам, такие гаджеты могли бы помогать согреваться во время блекаутов.

"Я уже хочу семью, ребенка": победительница Холостяка Надин Головчук призналась, имеет ли сейчас отношения
27 января 2026, 01:35
"Уже столько негатива на него вылито": военный Недзельский рассказал, почему Винника не захотели мобилизовать
27 января 2026, 00:55
"Не все умели себя сдерживать": актриса Екатерина Кузнецова рассказала о внимании от женатых коллег
27 января 2026, 00:35
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Певица Надя Дорофеева призналась, что она иногда мечтает изменить в себе
28 января 2026, 01:55
"Они меня должны искать": актриса Анна Саливанчук рассказала, где у мужчин есть шанс с ней познакомиться
28 января 2026, 01:35
Рынок сои в Украине: цены резко пошли вверх
28 января 2026, 00:35
Действия Зеленского все больше и больше противоречат тем ценностям, которые мы отстаиваем – демократия, права человека и верховенство права
27 января 2026, 23:17
27 января 2026, 23:05
Трамп – не дурак. В чем проблема его логики по войне в Украине
27 января 2026, 22:38
Десятки тысяч абонентов в Одесской области остались без света из-за непогоды
27 января 2026, 22:24
Потери Украины и РФ в войне составляют почти 2 млн – исследование
27 января 2026, 21:57
Украина планирует подписать из США 20-пунктный мирный план: стали известны подробности
27 января 2026, 21:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
