Трамп попросил Путина не обстреливать Киев

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Киев в течение недели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели", – сообщил американский лидер.

По словам Трампа, Путин согласился это сделать.

Ранее вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания. По его словам, это может произойти уже в ближайшие дни.