Певец Степан Гига перенес операцию: артист в тяжелом состоянии, что говорят в его команде
Команда Степана Гиги сообщила об отмене всех запланированных концертов. Это связано с состоянием здоровья певца
Об этом сообщили представители артиста в соцсетях, передает RegioNews.
В сообщении представителей артиста говорится, что Степан Гига перенес срочную операцию. Отмечается, что сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Потому запланированных концертов не состоится.
"Просим прощения за неудобства и благодарим за понимание и поддержку", - говорится в сообщении.
Напомним, что сейчас у Степана Гиги было запланировано множество концертов. Представители артиста отметили, что будут сообщать об обновлениях и планах после стабилизации состояния певца.
