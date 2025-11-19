Фото из открытых источников

Команда Степана Гиги сообщила об отмене всех запланированных концертов. Это связано с состоянием здоровья певца

Об этом сообщили представители артиста в соцсетях, передает RegioNews.

В сообщении представителей артиста говорится, что Степан Гига перенес срочную операцию. Отмечается, что сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Потому запланированных концертов не состоится.

"Просим прощения за неудобства и благодарим за понимание и поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас у Степана Гиги было запланировано множество концертов. Представители артиста отметили, что будут сообщать об обновлениях и планах после стабилизации состояния певца.