"Йому ногу ампутували": блогер розповів про критичний стан співака Степана Гіги

Нещодавно стало відомо, що Степан Гіга був госпіталізований. Його найближчі концерти були скасовані

Про це блогер розповів у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Відомий блогер Богдан Беспалов написав у блозі, що скоро на український шоу-бізнес чекають погані новини. При цьому він не став спочатку нічого уточнювати.

Коли в коментарях почали згадувати про співака Степана Гігу, блогер розповів, що артисту ампутували ноги. За словами Беспалова, співак зараз у дуже тяжкому стані. Представники артиста поки що цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співак Степан Гіга переніс термінову операцію. Через це його команда скасувала всі заплановані концерти. Зазначалось, що стан артиста важкий. Концертний директор Петро Добромільський розповів, що зараз співак знаходиться у львівській лікарні під цілодобовим наглядом лікарів.