Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Диагноз артиста сейчас держат в секрете. Его состояние называют тяжелым, но стабильным. Концертный директор Петр Добромильский рассказал, что сейчас певец находится во львовской больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

Он также добавил, что Степан Гига в сознании. Рядом с ним вся семья: родные практически от него не отходят. Детали о ситуации обещают позже.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию. Поэтому его команда отменила все запланированные концерты. Отмечалось, что состояние артиста тяжелое.