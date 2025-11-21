Певец Степан Гига в тяжелом состоянии: в команде артиста раскрыли подробности
66-летний Степан Гига временно прекратил выступления из-за состояния здоровья. Директор артиста рассказал, что сейчас происходит
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Диагноз артиста сейчас держат в секрете. Его состояние называют тяжелым, но стабильным. Концертный директор Петр Добромильский рассказал, что сейчас певец находится во львовской больнице под круглосуточным наблюдением врачей.
Он также добавил, что Степан Гига в сознании. Рядом с ним вся семья: родные практически от него не отходят. Детали о ситуации обещают позже.
Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию. Поэтому его команда отменила все запланированные концерты. Отмечалось, что состояние артиста тяжелое.
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
