17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
22:04  20 ноября
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2025, 01:30

Певец Степан Гига в тяжелом состоянии: в команде артиста раскрыли подробности

21 ноября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

66-летний Степан Гига временно прекратил выступления из-за состояния здоровья. Директор артиста рассказал, что сейчас происходит

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Диагноз артиста сейчас держат в секрете. Его состояние называют тяжелым, но стабильным. Концертный директор Петр Добромильский рассказал, что сейчас певец находится во львовской больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

Он также добавил, что Степан Гига в сознании. Рядом с ним вся семья: родные практически от него не отходят. Детали о ситуации обещают позже.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию. Поэтому его команда отменила все запланированные концерты. Отмечалось, что состояние артиста тяжелое.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
На странице ведущего Владимира Остапчука в Instagram появилось сообщение о разводе с женой – что произошло
20 ноября 2025, 00:30
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
19 ноября 2025, 01:30
Реперка alyona alyona рассказала, почему на самом деле она не может похудеть
19 ноября 2025, 00:30
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Известный украинский певец впал в кому из-за тяжелой болезни: семья собирает средства на лечение
21 ноября 2025, 00:30
Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке
20 ноября 2025, 23:30
Импорт растет: что происходит на украинском рынке сливочного масла
20 ноября 2025, 23:00
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
20 ноября 2025, 22:30
В Запорожье мотострелковый полк РФ умирает от наркотического кризиса - что известно
20 ноября 2025, 22:15
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа
20 ноября 2025, 21:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »