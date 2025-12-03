21:11  02 декабря
03 декабря 2025, 01:50

Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия

03 декабря 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Известный продюсер Игорь Кондратюк за время активной карьеры накопил достаточное количество средств. Сейчас он живет на свои сбережения и пенсию

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Игоря Кондратюка, ему не на что жаловаться. Основным источником его финансов является накопление, которое он сделал во время активной телевизионной карьеры. При этом он тоже получает пенсию.

"У меня есть пенсия, это 9 с чем тысяч гривен. И я немного накопил себе. Еще хватает. Я хорошо зарабатывал, у меня было много передач. Это просто живые деньги. Я вышел в кэш, к тому же очень давно", - говорит продюсер.

Кондратюк также напомнил, что Виталий Козловский недавно выплатил ему немалый долг, "висевший" годами. Эти деньги продюсер никуда не инвестирует, а просто хранит.

Напомним, ранее реперка alyona alyona рассказывала о своем доходе. По ее словам, она не получает даже половину дохода с проекта, ведь есть немало инвестиций. К примеру, с одного выступления она может заработать около 300-400 долларов.

