Офіційно: співак Тарас Тополя подав позов про розлучення з дружиною
Після того як Тарас Тополя заявив про розлучення із дружиною, багато людей стали казати, що це лише піар. Проте тепер це підтвердилось вже офіційно
Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.
Журналісти зауважили, що на офіційному сайті судового реєстру є справа про розлучення артистів. Позивачем є Тарас Тополя. Справу зареєстрували ще 3 грудня у Подільському районному суді Києва. Точна дата засідання ще невідома.
Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.
Відомий український актор розповів, скільки йому потрібно грошей для життя в КиєвіВсі новини »
05 грудня 2025, 01:50"Колись для мене було 50/50 шоком": акторка Ірина Сопонару зізналась про різницю менталітетів з чоловіком-британцем
05 грудня 2025, 00:50Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
03 грудня 2025, 01:50
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
05 грудня 2025, 14:55"Заробляли" на дитячій порнографії: повідомлено про підозру адміністраторам підпільної мережі
05 грудня 2025, 14:53Зеленський ніяк не визначиться із кандидатурою на заміну Єрмаку
05 грудня 2025, 14:42Правоохоронці повідомили про підозру депутату Харківської міської ради, який перейшов на бік ворога
05 грудня 2025, 14:29На Полтавщині легковик вилетів у кювет внаслідок ДТП: постраждала жінка
05 грудня 2025, 14:17У чому різниця між Миколаєм Чудотворцем і Санта Клаусом
05 грудня 2025, 13:59На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки
05 грудня 2025, 13:45Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
05 грудня 2025, 13:38Люди не бачать сенсу гинути в малорезультативній війні
05 грудня 2025, 13:25Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші
05 грудня 2025, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »