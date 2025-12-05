Офіційно: співак Тарас Тополя подав позов про розлучення з дружиною

Фото з відкритих джерел

Після того як Тарас Тополя заявив про розлучення із дружиною, багато людей стали казати, що це лише піар. Проте тепер це підтвердилось вже офіційно

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Журналісти зауважили, що на офіційному сайті судового реєстру є справа про розлучення артистів. Позивачем є Тарас Тополя. Справу зареєстрували ще 3 грудня у Подільському районному суді Києва. Точна дата засідання ще невідома.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.