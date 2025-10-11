21:30  10 октября
11 октября 2025, 01:30

Муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица

11 октября 2025, 01:30
Муж и продюсер певицы Сергей Середа откровенно рассказал, сколько зарабатывает артистка. По его словам, все облагается налогом

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Сергей Середа рассказал, что MamaRika получает около 30-35 тысяч евро за квартал (примерно 1,5-1,7 миллиона гривен) только от роялти за онлайн-прослушивание песен. При этом он уточнил, что это не за одну песню, а за весь музыкальный каталог.

"Я могу сказать, сколько поступает нам за квартал, не из одной песни, а из всего каталога. В среднем – 30-35 тысяч евро за квартал. Эти деньги облагаются налогом. К тому же часть дохода перечисляется артистам за дуэтные песни, проценты – партнерам. Все роялти всегда выплачиваются прозрачно, подаются отчеты, все делается".

При этом прибыль от его YouTube-канала они полностью передают в помощь Вооруженным Силам Украины.

Справка. Ранее MamaRika рассказывала, что Сергей сделал ей предложение после трех лет общения. Они женились в 2020 году. Сейчас пара воспитывает сына Давида. Также они имеют собачку Риччи, которую артистка называет своим еще одним ребенком.

