Жена Александра Усика предупредила о мошенниках: используют ее имя в соцсетях

Фото из открытых источников

Аферисты в соцсетях часто используют фотографии или видео известных людей. На этот раз они создали фейковые страницы Екатерины Усик

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Злоумышленники выдавали себя в жены чемпиона и пытались выманивать у людей деньги. Когда сама Екатерина об этом узнала, она предупредила людей в своем Instagram.

Екатерина Усик отметила, что следует быть внимательными и не реагировать на сомнительные сообщения и всегда проверять, является ли аккаунт официальным. По ее словам, кроме официальных профилей, остальные страницы являются фейками. Она призвала людей не доверять информации по фейковым аккаунтам.

Напомним, ранее ведущая Леся Никитюк пригрозила мошенникам. Оказалось, что злоумышленники использовали видео для рекламы казино. Ведущая предупредила, что если они будут так поступать, то ее юристы будут подавать в суд.