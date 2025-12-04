Фото из открытых источников

Недавно Тарас и Елена Тополя шокировали людей новостью о разводе. Они отмечали, что это взвешенное решение обоих

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

При этом в социальных сетях начались слухи, что это якобы пиар. Во время нового интервью Тарас Тополя подтвердил, что с женой Еленой они действительно расстаются.

"Да, мы расстаемся. Я уже давно привык к публичности и у нее положительные и отрицательные стороны. Отношусь по-философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю успехов в творчестве и делать свое. Всем людям понравиться невозможно", - говорит музыкант.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.