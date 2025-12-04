Побажав дружині успіхів: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше публічно прокоментував розлучення
Нещодавно Тарас та Олена Тополі шокували людей новиною про розлучення. Вони зазначали, що це зважене рішення обох
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
При цьому в соціальних мережах почались чутки про те, що це нібито піар. Під час нового інтерв'ю Тарас Тополя підтвердив, що з дружиною Оленою вони дійсно розлучаються.
"Так, ми розлучаємося. Я вже давно звик до публічності і вона має позитивні та негативні сторони. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю успіхів у творчості та робити своє. Всім людям сподобатися неможливо", - каже музикант.
Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.