Нещодавно Тарас та Олена Тополі шокували людей новиною про розлучення. Вони зазначали, що це зважене рішення обох

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

При цьому в соціальних мережах почались чутки про те, що це нібито піар. Під час нового інтерв'ю Тарас Тополя підтвердив, що з дружиною Оленою вони дійсно розлучаються.

"Так, ми розлучаємося. Я вже давно звик до публічності і вона має позитивні та негативні сторони. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю успіхів у творчості та робити своє. Всім людям сподобатися неможливо", - каже музикант.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.