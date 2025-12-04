10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 10:00

Побажав дружині успіхів: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше публічно прокоментував розлучення

04 грудня 2025, 10:00
Фото з відкритих джерел
Нещодавно Тарас та Олена Тополі шокували людей новиною про розлучення. Вони зазначали, що це зважене рішення обох

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

При цьому в соціальних мережах почались чутки про те, що це нібито піар. Під час нового інтерв'ю Тарас Тополя підтвердив, що з дружиною Оленою вони дійсно розлучаються.

"Так, ми розлучаємося. Я вже давно звик до публічності і вона має позитивні та негативні сторони. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені так само бажаю успіхів у творчості та робити своє. Всім людям сподобатися неможливо", - каже музикант.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
