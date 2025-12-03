Продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как бросил жену прямо на годовщину

Фото из открытых источников

Игорь Кондратюк уже почти 30 лет в браке. Иногда бывали ситуации, когда романтические даты были

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Игорь Кондратюк и его жена Александра вместе уже около 30 лет. 14 ноября они узаконили отношения, и это дата их годовщины. Правда, однажды именно в этот день он поскандал с женой.

"Я поехал к тете на юбилей. Саня день ворчала, а потом сказала, что следующую отгуляем лучше. Ну, отмечать – это очень громко. Мы бы купили какие-то суши, тортик, приехали бы с мамой перекусили", - говорит продюсер.

Он также рассказал, что, несмотря на долгие годы счастливого брака, очень боится рутины. Поэтому с дружеской они часто пытаются придумывать какие-то общие развлечения.

"Я боюсь, что отношения могут надоесть. То есть они перейдут в какую-то рутину с человеком, которым живешь, которого любишь. Что будет обыденность: встали, выпили чаю и разошлись что-то делать... Как-то пытаемся", - говорит Игорь Кондратюк.

