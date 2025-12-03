21:11  02 декабря
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
20:48  02 декабря
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
16:34  02 декабря
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 00:50

Продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как бросил жену прямо на годовщину

03 декабря 2025, 00:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Игорь Кондратюк уже почти 30 лет в браке. Иногда бывали ситуации, когда романтические даты были

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Игорь Кондратюк и его жена Александра вместе уже около 30 лет. 14 ноября они узаконили отношения, и это дата их годовщины. Правда, однажды именно в этот день он поскандал с женой.

"Я поехал к тете на юбилей. Саня день ворчала, а потом сказала, что следующую отгуляем лучше. Ну, отмечать – это очень громко. Мы бы купили какие-то суши, тортик, приехали бы с мамой перекусили", - говорит продюсер.

Он также рассказал, что, несмотря на долгие годы счастливого брака, очень боится рутины. Поэтому с дружеской они часто пытаются придумывать какие-то общие развлечения.

"Я боюсь, что отношения могут надоесть. То есть они перейдут в какую-то рутину с человеком, которым живешь, которого любишь. Что будет обыденность: встали, выпили чаю и разошлись что-то делать... Как-то пытаемся", - говорит Игорь Кондратюк.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Стояла под дождем с пакетом: Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, как был жертвой преследования
02 декабря 2025, 01:50
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
02 декабря 2025, 01:30
"Разрушенная часть здания вызывает ужас": украинская актриса рассказала о "прилете" по ее дому
02 декабря 2025, 00:50
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
03 декабря 2025, 01:50
Жена Александра Усика предупредила о мошенниках: используют ее имя в соцсетях
03 декабря 2025, 01:30
Актриса Наталья Денисенко рассказала, как ей предлагали интим втроем
03 декабря 2025, 00:30
В Украине дефицит овощехранилищ: негде хранить более миллиона тонн урожая
02 декабря 2025, 23:50
В украинских портах стала дешеветь пшеница – что происходит
02 декабря 2025, 23:30
Забудьте о мире – это только начало великой войны
02 декабря 2025, 23:02
В Луцке пенсионера оштрафовали за организацию места разврата
02 декабря 2025, 22:57
В Одесской области дельцы пытались подкупить пограничника, чтобы выпустить "клиента" за границу
02 декабря 2025, 22:32
Уровень жизни в ЕС опустился до минимума за 40 лет по сравнению со США - Bloomberg
02 декабря 2025, 22:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »