01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 00:50

"Разрушенная часть здания вызывает ужас": украинская актриса рассказала о "прилете" по ее дому

02 декабря 2025, 00:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная украинская актриса Слава Красовская рассказала о "прилете" по ее дому. Это произошло в ночь на 29 ноября, когда россияне обстреливали Киев и область

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Слава Красовская рассказала, что вражеский снаряд попал по многоквартирному дому, где она проживает. С актрисой все хорошо, ее квартира тоже не пострадала. Однако часть здания разрушена.

"Прилетело в мой дом. Я очень благодарна всем, кто за меня переживает и спрашивает как я. Я в порядке, квартира не пострадала, мы целые, собаки невредимы. Но разрушенная часть здания вызывает ужас. Думаю, скоро смогу узнать, чем можно помочь соседям, чьи дома разрушены", - говорит она.

Красовская также добавила, что от таких ситуаций, к сожалению, никто не застрахован. Она призвала людей не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

"Я - еще одна ваша близкая знакомая, во дворе которой развернута полицейская палатка, а дом обнесен лентой, под окнами - стекло, строительный мусор и обломки здания. Я - еще одно ваше напоминание о том, что не стоит пренебрегать своей безопасностью и игнорировать сигналы тревоги, однако нужно безостановочно донатить. службам за сверхбыстрое реагирование и устранение последствий обстрела.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой
01 декабря 2025, 12:55
Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел
28 ноября 2025, 22:35
Дочь бизнесмена Гарика Корогодского присоединилась к ВСУ
28 ноября 2025, 22:15
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Оккупанты били по спасателям: повторная атака дрона в Херсоне
02 декабря 2025, 07:06
Стояла под дождем с пакетом: Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, как был жертвой преследования
02 декабря 2025, 01:50
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
02 декабря 2025, 01:30
Эксучастник "ДиО.фильмов" Вадим Олейник рассказал, на чем он зарабатывает больше всего
02 декабря 2025, 00:30
Предатель, помогавший русским наступать на Константиновку, получил приговор
01 декабря 2025, 22:35
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил велосипедиста
01 декабря 2025, 21:50
В Киеве задержали дельца, который "помогал" тем, кто хочет перерегистрировать авто без очереди
01 декабря 2025, 21:35
В Виннице вооруженный мужчина ограбил два кафе за час: подозреваемого уже задержали
01 декабря 2025, 20:56
Украина рассчитывает получить €1 млрд от ЕС на закупку американского вооружения
01 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »