"Разрушенная часть здания вызывает ужас": украинская актриса рассказала о "прилете" по ее дому

Фото из открытых источников

Известная украинская актриса Слава Красовская рассказала о "прилете" по ее дому. Это произошло в ночь на 29 ноября, когда россияне обстреливали Киев и область

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Слава Красовская рассказала, что вражеский снаряд попал по многоквартирному дому, где она проживает. С актрисой все хорошо, ее квартира тоже не пострадала. Однако часть здания разрушена.

"Прилетело в мой дом. Я очень благодарна всем, кто за меня переживает и спрашивает как я. Я в порядке, квартира не пострадала, мы целые, собаки невредимы. Но разрушенная часть здания вызывает ужас. Думаю, скоро смогу узнать, чем можно помочь соседям, чьи дома разрушены", - говорит она.

Красовская также добавила, что от таких ситуаций, к сожалению, никто не застрахован. Она призвала людей не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

"Я - еще одна ваша близкая знакомая, во дворе которой развернута полицейская палатка, а дом обнесен лентой, под окнами - стекло, строительный мусор и обломки здания. Я - еще одно ваше напоминание о том, что не стоит пренебрегать своей безопасностью и игнорировать сигналы тревоги, однако нужно безостановочно донатить. службам за сверхбыстрое реагирование и устранение последствий обстрела.

