Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія

Відомий продюсер Ігор Кондратюк за часи активної кар'єри накопичив достатньо коштів. Зараз він живе на свої збереження та пенсію

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Ігоря Кондратюка, йому немає на що скаржитися. Основним джерелом його фінансів є накопичення, які він зробив під час активної телевізійної кар'єри. При цьому він також отримує пенсію.

"У мене є пенсія, це 9 з чимось тисяч гривень. І я трішки накопичив собі. Ще вистачає. Я добре заробляв, у мене було багато передач. Це просто живі гроші. Я вийшов у кеш, до того ж дуже давно", - каже продюсер.

Кондратюк також нагадав, що Віталій Козловський нещодавно виплатив йому чималий борг, який "висів" роками. Ці гроші продюсер нікуди не інвестує, а просто зберігає.

