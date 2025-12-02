01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
02 декабря 2025, 01:30

Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь

02 декабря 2025, 01:30
Певица Кристина Соловой рассказала, что она изменила отношение к тому, чтобы обсуждать ее личную жизнь на публике. Артистка объяснила, с чем это связано

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, бывший продюсер Святослав Вакарчук посоветовал ей скрывать ее личную жизнь. Сама певица тоже не хочет, чтобы ее личная жизнь была инфоприводом. Ведь ей не нравится, что ее песни остаются без внимания.

"Пока моя позиция достаточно устойчива. Она о том, чтобы беречь то, что для меня важно, является моим личным, скрывать его подальше от других глаз. Все, что хотите знать о моей личной жизни, узнаете из моих песен. А вообще могу сказать, что я счастлива", - говорит Христина.

Сейчас она наслаждается жизнью с любимым. Она предполагает, что и не удается оставаться незамеченной, но уверена в партнере.

Напомним, последний "громкий" роман у артистки был с писателем Сергеем Жаданом. В частности, у них были дуэт и музыкальный клип. Однако впоследствии они разошлись. В интервью Маше Ефросининой Кристина говорила, что она полюбила другого мужчину.

