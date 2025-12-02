01:30  02 декабря
02 декабря 2025, 01:50

Стояла под дождем с пакетом: Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, как был жертвой преследования

02 декабря 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Холостяк Тарас Цымбалюк имел неприятный опыт со сталкингом. По словам актера, он тогда действительно испугался

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Одна из поклонниц радикальными методами пыталась привлечь внимание актера. Несколько месяцев она следила за Тарасом Цымбалюком у его дома. Она даже не шла, когда есть дождь.

"Несколько месяцев меня ждала девушка под домом. Однажды меня машина привезла в час ночи, а она стояла мокрая под дождем с каким-то пакетом", - говорит актер.

Тарас впоследствии решил поговорить с женщиной. Он посоветовал ей обратиться за помощью к психологу.

"Я говорил: "Хотите, оплачу вам психолога, который поможет справиться с вашей проблемой". А она ответила, что ей это не нужно. Говорила: "Мне нужно несколько часов провести с вами". И это было не смешно. Такая инициатива не очень", - говорит герой шоу Холостяк.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк рассказывал, были ли у него романы на съемочной площадке. По словам "Холостяка", актеры привыкли отделять работу и реальную жизнь.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
