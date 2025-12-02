Стояла под дождем с пакетом: Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, как был жертвой преследования

Фото из открытых источников

Холостяк Тарас Цымбалюк имел неприятный опыт со сталкингом. По словам актера, он тогда действительно испугался

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Одна из поклонниц радикальными методами пыталась привлечь внимание актера. Несколько месяцев она следила за Тарасом Цымбалюком у его дома. Она даже не шла, когда есть дождь.

"Несколько месяцев меня ждала девушка под домом. Однажды меня машина привезла в час ночи, а она стояла мокрая под дождем с каким-то пакетом", - говорит актер.

Тарас впоследствии решил поговорить с женщиной. Он посоветовал ей обратиться за помощью к психологу.

"Я говорил: "Хотите, оплачу вам психолога, который поможет справиться с вашей проблемой". А она ответила, что ей это не нужно. Говорила: "Мне нужно несколько часов провести с вами". И это было не смешно. Такая инициатива не очень", - говорит герой шоу Холостяк.

