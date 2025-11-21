19:39  21 ноября
Взрыв в Одесском ТЦК: погиб мужчина, военные рассказали подробности
16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025, 19:30

Известная реперка alyona alyona призналась, сколько она зарабатывает: от проекта не берет даже половину

21 ноября 2025, 19:30
Фото из открытых источников
Реперка alyona alyona рассказала, что по проекту она имеет только долю дохода. Большинство средств идет на следующие клипы, расчеты с музыкантами, роялти.

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

В месяц это может быть всего 3-4 тысячи долларов, говорит репер. То есть, по ее словам, это даже не половина дохода от проекта. В то же время, концерты тоже не приносят огромных цифр: alyona alyona призналась, что выступление может принести ей 300-400 долларов.

"Концерт – это большая команда, ты всем платишь. С концерта я получаю долларов 300-400. Мне лучше написать песню на продажу, это будет гораздо больший доход, чем концерт", - откровенничает артистка.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

