Фото из открытых источников

Реперка alyona alyona рассказала, что по проекту она имеет только долю дохода. Большинство средств идет на следующие клипы, расчеты с музыкантами, роялти.

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

В месяц это может быть всего 3-4 тысячи долларов, говорит репер. То есть, по ее словам, это даже не половина дохода от проекта. В то же время, концерты тоже не приносят огромных цифр: alyona alyona призналась, что выступление может принести ей 300-400 долларов.

"Концерт – это большая команда, ты всем платишь. С концерта я получаю долларов 300-400. Мне лучше написать песню на продажу, это будет гораздо больший доход, чем концерт", - откровенничает артистка.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).