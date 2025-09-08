21:50  08 сентября
В Сумской области нашли мертвым известного журналиста
19:43  08 сентября
В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали четыре человека
19:07  08 сентября
В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело
08 сентября 2025, 23:05

"Не используйте мои видео": Леся Никитюк пригрозила мошенникам судом

08 сентября 2025, 23:05
Фото из открытых источников
Неизвестные использовали имя Леси Никитюк для рекламы казино. Это возмутило артистку. Она отреагировала эмоционально

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как оказалось, мошенники стали использовать для рекламы казино видео, где Леся сама предлагает поиграть в азартные игры. При этом самая ведущая дала понять, что на самом деле не имеет никакого отношения к этой кампании. Неизвестные просто решили воспользоваться ее именем, чтобы привлечь аудиторию.

Ведущая призвала поклонников жаловаться на такие сообщения, когда они их увидят. В то же время мошенникам Никитюк пригрозила судом.

"Казино, идите их, пожалуйста. И не используйте мои видео для своих серых реклам! Пойдете в суд - у меня юрист удивительный! Я предупредила! Друзья, видите - бросайте жалобу", - написала Леся.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.

