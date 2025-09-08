Фото из открытых источников

Неизвестные использовали имя Леси Никитюк для рекламы казино. Это возмутило артистку. Она отреагировала эмоционально

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как оказалось, мошенники стали использовать для рекламы казино видео, где Леся сама предлагает поиграть в азартные игры. При этом самая ведущая дала понять, что на самом деле не имеет никакого отношения к этой кампании. Неизвестные просто решили воспользоваться ее именем, чтобы привлечь аудиторию.

Ведущая призвала поклонников жаловаться на такие сообщения, когда они их увидят. В то же время мошенникам Никитюк пригрозила судом.

"Казино, идите их, пожалуйста. И не используйте мои видео для своих серых реклам! Пойдете в суд - у меня юрист удивительный! Я предупредила! Друзья, видите - бросайте жалобу", - написала Леся.

