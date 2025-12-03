21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
20:48  02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
16:34  02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
03 грудня 2025, 01:30

Дружина Олександра Усика попередила про шахраїв: використовують її ім'я в соцмережах

03 грудня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Аферисти у соцмережах часто використовують фото або відео відомих людей. На цей раз вони створили фейкові сторінки Катерини Усик

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зловмисники видавали себе за дружину чемпіона та намагались виманювати в людей гроші. Коли сама Катерина про це дізналась, вона попередила людей у своєму Instagram.

Катерина Усик зауважила, що варто бути уважними та не реагувати на сумнівні повідомлення й завжди перевіряти, чи є акаунт офіційним. За її словами, крім офіційних профілів — решта сторінок є фейками. Вона закликала людей не довіряти інформації з фейкових акаунтів.

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк пригрозила шахраям. Виявилось, що зловмисники використовували її відео для реклами казино. Ведуча попередила, що якщо вони будуть так робити, то її юристи будуть подавати до суду.

Стояла під дощем із пакетом: Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, як був жертвою переслідування
02 грудня 2025, 01:50
Співачка Христина Соловій зізналась, чому не коментує особисте життя
02 грудня 2025, 01:30
"Зруйнована частина будівлі викликає жах": українська акторка розповіла про "приліт" по її будинку
02 грудня 2025, 00:50
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
07 серпня 2025
