Дружина Олександра Усика попередила про шахраїв: використовують її ім'я в соцмережах

Аферисти у соцмережах часто використовують фото або відео відомих людей. На цей раз вони створили фейкові сторінки Катерини Усик

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зловмисники видавали себе за дружину чемпіона та намагались виманювати в людей гроші. Коли сама Катерина про це дізналась, вона попередила людей у своєму Instagram.

Катерина Усик зауважила, що варто бути уважними та не реагувати на сумнівні повідомлення й завжди перевіряти, чи є акаунт офіційним. За її словами, крім офіційних профілів — решта сторінок є фейками. Вона закликала людей не довіряти інформації з фейкових акаунтів.

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк пригрозила шахраям. Виявилось, що зловмисники використовували її відео для реклами казино. Ведуча попередила, що якщо вони будуть так робити, то її юристи будуть подавати до суду.