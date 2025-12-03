Продюсер Ігор Кондратюк розповів, як покинув дружину прямо на річницю

Фото з відкритих джерел

Ігор Кондратюк уже майже 30 років у шлюбі. Інколи бували ситуації, коли романтичні дати були

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ігор Кондратюк та його дружина Олександра разом уже майже 30 років. 14 листопада вони узаконили стосунки, і саме це дата їхньої річниці. Щоправда, одного разу саме в цей день він поскандалив із дружиною.

"Я поїхав до тітки на ювілей. Саня день бурчала, а потім сказала, що наступну відгуляємо краще. Ну, відмічати – це дуже гучно. Ми б купили якісь суші, тортик, приїхали б з мамою перекусили", - каже продюсер.

Він також розповів, що попри довгі роки щасливого шлюбу, дуже боїться рутини. Тому з дружною вони часто намагаються вигадувати якісь спільні розваги.

"Я боюся, що стосунки можуть надоїсти. Тобто вони перейдуть в якусь рутину з людиною, якою живеш, яку кохаєш. Що буде буденність: встали, випили чаю і розійшлись щось робити... Якось намагаємося", - каже Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.