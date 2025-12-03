21:11  02 декабря
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
Актриса Наталья Денисенко рассказала, как ей предлагали интим втроем

Украинская актриса Наталья Денисенко призналась, что когда-то ей предлагали интим втроем. Это произошло, когда актрисе было 20 лет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Наталья Денисенко вспоминает, что в студенческие годы ее сокурсница с мужем хотели соблазнить ее. Однако актриса почти убежала, и ничего не произошло.

"Когда-то моя сокурсница хотела меня соблазнить со своим мужем на секс втроем. Я понимаю, что уже все начинается, и хорошо, что мой парень, с которым я тогда встречалась, приехал меня забрать. Я такая: "Ой, все, мне пора". Я убежала. Мне было лет 20", - говорит.

Она также отметила, что тогда ей было стыдно заниматься любовью втроем. Сейчас, когда она уже взрослая, она убеждена, что это не ее.

"Мне не хочется никого впускать в этот процесс. Мне не хочется попробовать, не интересно", – говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко рассказала о запуске нового бизнеса. По ее словам, ей пришлось потратить немало собственных средств. Из-за переутомления после съемок она даже плакала, когда пыталась справиться со всем объемом работы.

