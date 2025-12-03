Акторка Наталка Денисенко розповіла, як їй пропонували інтим утрьох

Фото з відкритих джерел

Українська акторка Наталка Денисенко зізналась, що колись їй пропонували інтим утрьох. Це сталось, коли акторці було 20 років

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наталка Денисенко згадує, що у студентські роки її однокурсниця з чоловіком хотіли звабити її. Проте акторка майже втекла, і нічого не сталось.

"Колись моя однокурсниця хотіла мене звабити зі своїм чоловіком на секс утрьох. Я розумію, що вже все починається, і добре, що мій хлопець, з яким я тоді зустрічалася, приїхав мене забрати. Я така: "Ой, всьо, мені пора". Я втекла. Мені було років 20", - каже Денисенко.

Вона також зазначила, що тоді їй було соромно займатися коханням утрьох. Зараз, коли вона вже доросла, вона переконана, що це "не її".

"Мені не хочеться нікого впускати в цей процес. Мені не хочеться спробувати, не цікаво", - каже акторка.

