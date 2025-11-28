21:02  28 ноября
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
20:41  28 ноября
Стало известно, какой будет погода в конце ноября
20:15  28 ноября
На Львовщине мужчина торговал оружием: разбирал и
28 ноября 2025, 22:15

Дочь бизнесмена Гарика Корогодского присоединилась к ВСУ

28 ноября 2025, 22:15
Фото из открытых источников
Блогер и бизнесмен Гарик Когородский удивил новостью о своей дочери. Оказалось, что девушка решила присоединиться к войску

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Гарик Корогодский рассказал, что его дочь Елизавета решила присоединиться к войску. Она мама троих детей. Уже несколько месяцев девушка служит в армии, в составе Сил территориальной обороны. Дочь бизнесмена дежурит в огневой группе, сбивающей вражеские "Шахеды".

"Короче, прошла нелегкую выучку и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает шахеды. Контракт подписала. На что только не идут в нашей семье чайлдфришников, чтобы не сидеть с детьми. Лизаня, горжусь исподтишка, лав", - говорит бизнесмен.

Справка. Гарик Корогодский (Григорий Корогодский) – украинский бизнесмен, блоггер, меценат. Основатель благотворительного фонда "Жизнелюб". Совладелец фитнес-центра "Аквариум" и владелец ТРЦ "Dream Town".

