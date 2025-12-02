Стояла під дощем із пакетом: Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, як був жертвою переслідування

Фото з відкритих джерел

Холостяк Тарас Цимбалюк мав неприємний досвід зі сталкінгом. За словами актора, він тоді дійсно злякався

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Одна з прихильниць радикальними методами намагалась привернути увагу актора. Кілька місяців вона стежила за Тарасом Цимбалюком біля його будинку. Вона не йшла навіть, коли є дощ.

"Декілька місяців на мене чекала дівчина під будинком. Одного разу мене машина привезла в годину ночі, а вона стояла мокра під дощем з якимось пакетом", - каже актор.

Тарас згодом вирішив поговорити з жінкою. Він порадив їй звернутися за допомогою до психолога.

"Я казав: "Хочете, оплачу вам психолога, який допоможе побороти вашу проблему". А вона відповіла, що їй це не потрібно. Казала: "Мені потрібно декілька годин провести з вами". І це було не смішно. Така ініціатива не дуже", - каже герой шоу Холостяк.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповідав, чи були в нього романи на знімальному майданчику. За словами "Холостяка", актори звикли відділяти роботу та реальне життя.