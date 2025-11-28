21:02  28 ноября
28 ноября 2025, 22:35

Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел

28 ноября 2025, 22:35
Фото из открытых источников
Украинская актриса Антонина Хижняк рассказала, как во время съемок попала под обстрел. По ее словам, это были ночные съемки.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Актриса рассказала, что тогда продолжались съемки новогодней комедии. Во время работы съемочной группы начался обстрел Киева. Первые взрывы они услышали, когда шла репетиция. Антонина Хижняк вспоминает, что в ситуации была своя "ирония": они снимали сцену, где все должны были испугаться.

"Мы же договаривались, что нас испугают не в этом месте!" И только через несколько секунд поняли, что это настоящие взрывы и побежали в укрытие. Съемки были в промзоне, так что "отбой" мы ждали вместе с работниками завода более четырех часов", - говорит актриса.

Артистка отметила, что ее организм на такие нагрузки реагирует остро. Особенно после ночных смен. Однако любовь к профессии помогает держаться.

Справка. Антонина Хижняк – украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Многим зрителям она особенно известна благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша". Кроме того, Хижняк является актрисой дубляжа, и озвучила немало проектов: например, "Дедпул", "Ножи наголо", "Аркейн" и многие другие.

21 ноября 2025
07 августа 2025
