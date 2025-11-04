16:48  03 ноября
"Это уже нездоровая история": Холостяк Тарас Цымбалюк признался, были ли у него служебные романы на съемочных площадках

04 ноября 2025, 02:50
На шоу "Холостяк" актер Тарас Цымбалюк рассказал, были ли у него служебные романы. По его словам, он осознает, что может создавать такое впечатление, что все это конвейер любовных интриг

Об этом сообщает "УНИАН", передает RegioNews.

По словам актриса, часто люди приписывают ему роль ловеласа. По его словам, это не так. Он отметил, что невозможно строить романтические отношения с каждой партнершей на съемочной площадке. По его мнению, это уже не очень здоровое поведение.

"Если у тебя будет романтика в каждом проекте, ты будешь распыляться, в каждую влюбляться и с каждой иметь какие-то отношения, то это уже не здоровая история. Ясно, что никто ни от чего не застрахован – это однозначно, но если так статистически посмотреть на 15 лет моей работы в кино, то я не закручивал романы с актрисами", – говорит актер.

Он также отметил, что и он сам, и его коллеги привыкли отделять реальную жизнь от работы. Даже если интимная сцена, говорит Тарас, все знают, что будет команда "стоп", после которой все прекращается.

Напомним, 17 октября вышел первый выпуск шоу "Холостяк", где участники будут бороться за сердце Тараса Цымбалюка. При этом раньше вокруг актера Цымбалюка в соцсети было немало критики. Например, за то, как когда-то он веселился под русские песни с блоггером Анной Алхим.

Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.

"У Тараса миллион талантов и хороших черт, он остается в Украине, работает здесь, помогает армии. Давайте шанс ошибаться. Для нас это вызов, но, надеюсь, мы и дальше останемся лучшим и самым популярным телепроектом страны", - сказал Решетник.

