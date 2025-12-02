Фото из открытых источников

Известный певец рассказал, что сейчас больше всего зарабатывает он не из своей музыки. Оказалось, наибольшую прибыль ему приносят рекламные интеграции.

Вадим Олейник рассказал, что сейчас в основном зарабатывает на YouTube. Кроме того, он работает актером озвучки и дубляжа. Его доход ежемесячно разный. По его словам, это примерно 150 тысяч гривен.

По его словам, значительная сумма уходит на расходы. К примеру, заплатить за квартиру, записать новую песню, снять музыкальное видео. При этом на жизнь, говорит артист, ему много не нужно.

"Но мы же начинаем считать: минус квартира, минус бензин, еще какие-то моменты, ты снимаешь клип и записываешь трек. Мне для того, чтобы просто жить, многое не нужно. На жизнь я трачу где-то 40 тысяч", - говорит Вадим Олейник.

