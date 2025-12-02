01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
02 декабря 2025, 00:30

Эксучастник "ДиО.фильмов" Вадим Олейник рассказал, на чем он зарабатывает больше всего

02 декабря 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Известный певец рассказал, что сейчас больше всего зарабатывает он не из своей музыки. Оказалось, наибольшую прибыль ему приносят рекламные интеграции.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Вадим Олейник рассказал, что сейчас в основном зарабатывает на YouTube. Кроме того, он работает актером озвучки и дубляжа. Его доход ежемесячно разный. По его словам, это примерно 150 тысяч гривен.

По его словам, значительная сумма уходит на расходы. К примеру, заплатить за квартиру, записать новую песню, снять музыкальное видео. При этом на жизнь, говорит артист, ему много не нужно.

"Но мы же начинаем считать: минус квартира, минус бензин, еще какие-то моменты, ты снимаешь клип и записываешь трек. Мне для того, чтобы просто жить, многое не нужно. На жизнь я трачу где-то 40 тысяч", - говорит Вадим Олейник.

Напомним, ранее реперка alyona alyona рассказывала о своем доходе . По ее словам, она не получает даже половину дохода с проекта, ведь есть немало инвестиций. К примеру, с одного выступления она может заработать около 300-400 долларов.

