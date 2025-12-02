08:20  02 грудня
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
Співачка Христина Соловій зізналась, чому не коментує особисте життя
02 грудня 2025, 00:30

Ексучасник "ДіО.фільмів" Вадим Олійник розповів, на чому він заробляє найбільше

02 грудня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Відомий співак розповів, що зараз найбільше заробляє він не зі своєї музики. Виявилось, найбільший прибуток йому приносять рекламні інтеграції

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Вадим Олійник розповів, що зараз здебільшого заробляє на YouTube. Крім того, він працює актором озвучки та дубляжу. Його дохід щомісяця різний. За його словами, це приблизно 150 тисяч гривень.

За його словами, значна сума йде на витрати. Наприклад, заплатити за квартиру, записати нову пісню, зняти музичне відео. При цьому на життя, каже артист, йому багато не треба.

"Але ми ж починаємо рахувати: мінус квартира, мінус бензин, ще якісь моменти, ти знімаєш кліп і записуєш трек. Мені для того, щоб просто жити, багато не потрібно. На життя я витрачаю десь 40 тисяч", - говорить Вадим Олійник.

Нагадаємо, раніше реперка alyona alyona розповідала про свій дохід. За її словами, вона не отримує навіть половину доходу з проєкту, адже є чимало інвестицій. Наприклад, з одного виступу вона може заробити близько 300-400 доларів.

