Фото з відкритих джерел

Відомий співак розповів, що зараз найбільше заробляє він не зі своєї музики. Виявилось, найбільший прибуток йому приносять рекламні інтеграції

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Вадим Олійник розповів, що зараз здебільшого заробляє на YouTube. Крім того, він працює актором озвучки та дубляжу. Його дохід щомісяця різний. За його словами, це приблизно 150 тисяч гривень.

За його словами, значна сума йде на витрати. Наприклад, заплатити за квартиру, записати нову пісню, зняти музичне відео. При цьому на життя, каже артист, йому багато не треба.

"Але ми ж починаємо рахувати: мінус квартира, мінус бензин, ще якісь моменти, ти знімаєш кліп і записуєш трек. Мені для того, щоб просто жити, багато не потрібно. На життя я витрачаю десь 40 тисяч", - говорить Вадим Олійник.

