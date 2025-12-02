"Зруйнована частина будівлі викликає жах": українська акторка розповіла про "приліт" по її будинку

Фото з відкритих джерел

Відома українська акторка Слава Красовська розповіла про "приліт" по її будинку. Це сталось в ніч проти 29 листопада, коли росіяни обстрілювали Київ та область

передає RegioNews.

Слава Красовська розповіла, що ворожий снаряд поцілив по багатоквартирному будинку, де вона мешкає. З акторкою все гаразд, її квартира також не постраждала. Проте частина будівлі зруйнована.

"Прилетіло в мій будинок. Я дуже вдячна усім, хто за мене переживає і запитує як я. Я в порядку, квартира не постраждала, ми цілі, собаки неушкоджені. Але зруйнована частина будівлі викликає жах. Думаю, невдовзі зможу дізнатися, чим можна допомогти сусідам, чиї помешкання зруйновані", - каже вона.

Красовська також додала, що від таких ситуацій, на жаль, ніхто не застрахований. Вона закликала людей не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.

"Я - ще одна ваша близька знайома, в дворі якої розгорнуто поліцейський намет, а будинок обнесено стрічкою, під вікнами - скло, будівельне сміття і уламки будівлі. Я - ще одне ваше нагадування про те, що не варто нехтувати своєю безпекою і ігнорувати сигнали тривоги, проте потрібно безупинно донатити на нашу перемогу. Також я безмежно вдячна усім спеціальним службам за надшвидке реагування та усунення наслідків обстрілу. Тримаймося, незламні", - каже акторка.

