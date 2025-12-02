08:20  02 грудня
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
01:30  02 грудня
Співачка Христина Соловій зізналась, чому не коментує особисте життя
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 00:50

"Зруйнована частина будівлі викликає жах": українська акторка розповіла про "приліт" по її будинку

02 грудня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відома українська акторка Слава Красовська розповіла про "приліт" по її будинку. Це сталось в ніч проти 29 листопада, коли росіяни обстрілювали Київ та область

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Слава Красовська розповіла, що ворожий снаряд поцілив по багатоквартирному будинку, де вона мешкає. З акторкою все гаразд, її квартира також не постраждала. Проте частина будівлі зруйнована.

"Прилетіло в мій будинок. Я дуже вдячна усім, хто за мене переживає і запитує як я. Я в порядку, квартира не постраждала, ми цілі, собаки неушкоджені. Але зруйнована частина будівлі викликає жах. Думаю, невдовзі зможу дізнатися, чим можна допомогти сусідам, чиї помешкання зруйновані", - каже вона.

Красовська також додала, що від таких ситуацій, на жаль, ніхто не застрахований. Вона закликала людей не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.

"Я - ще одна ваша близька знайома, в дворі якої розгорнуто поліцейський намет, а будинок обнесено стрічкою, під вікнами - скло, будівельне сміття і уламки будівлі. Я - ще одне ваше нагадування про те, що не варто нехтувати своєю безпекою і ігнорувати сигнали тривоги, проте потрібно безупинно донатити на нашу перемогу. Також я безмежно вдячна усім спеціальним службам за надшвидке реагування та усунення наслідків обстрілу. Тримаймося, незламні", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Це зважене рішення нас обох": фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розлучається з дружиною Оленою
01 грудня 2025, 12:55
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Переговори в Маямі або навіщо Путін імітував поїздку на фронт
02 грудня 2025, 08:56
Росіяни запустили по Україні 62 дрони: ППО знешкодила 39 БпЛА
02 грудня 2025, 08:53
Росіяни масовано атакували "шахедами" південь Одещини: пошкоджений енергооб’єкт
02 грудня 2025, 08:43
На Вінниччині мати та донька-підліток отруїлися чадним газом
02 грудня 2025, 08:39
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
02 грудня 2025, 08:20
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
02 грудня 2025, 08:18
Росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів на Запоріжжі
02 грудня 2025, 07:59
Листопад на Сумщині: 8 загиблих та 40 поранених через обстріли РФ
02 грудня 2025, 07:53
Україна повернула додому 1859 дітей, яких викрала РФ – Зеленська
02 грудня 2025, 07:44
Посада керівника ОП: де межа між впливом і перебільшенням
02 грудня 2025, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »