17:40  29 ноября
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
14:44  29 ноября
В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
13:52  29 ноября
В столице уже 37 пострадавших после российской атаки
29 ноября 2025, 17:40

Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП

29 ноября 2025, 17:40
Фото: из открытых источников
Украинский актер Остап Ступка получил приговор Голосеевского районного суда Киева – три года лишения свободы за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает Главком со ссылкой на судебные материалы, передает RegioNews.

Приговор, вынесенный еще в ноябре 2023 года, предусматривает также запрет на управление транспортными средствами в течение восьми лет.

После объявления решения Ступка подал апелляцию, а его адвокаты просили заменить реальный срок штрафом в размере 170 тысяч гривен и сократить запрет вождения до пяти лет.

Защита аргументировала просьбу тем, что актер признал вину, не препятствовал следствию и компенсировал потерпевшему лечение на сумму 23 тысячи долларов. Суд также получил положительные характеристики Ступки от коллег и подтверждение его поддержки ВСУ.

Однако апелляционный суд оставил приговор по-прежнему. Теперь актеру предстоит три года в исправительном центре, а управление транспортом для него запрещено на восемь лет. Решение уже вступило в силу, но его можно обжаловать в Верховном суде в течение трех месяцев.

Как известно, авария произошла в апреле 2023 года: внедорожник, за рулем которого находился Ступка, врезался в припаркованный автомобиль. Водитель пострадавшего транспортного средства получил серьезные травмы. Полиция зафиксировала, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария с участием автомобилей Range Rover и Mitsubishi в Голосеевском районе, 4 апреля 2023 г. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, летом известный актер-военный Даниил Мирешкин попал в жуткое ДТП. Во время вождения он заснул. В результате машина взмыла с дороги. Актер получил многочисленные травмы.

актер Остап Ступка ДТП пьяный водитель суд решение тюрьма
