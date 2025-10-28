Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам актера, еще летом он попал в ДТП. По словам Даниила Мирешкина летом во время вождения он заснул. В результате машина взмыла с дороги. Актер получил многочисленные травмы.

В результате аварии военный получил многочисленные травмы. В течение нескольких месяцев у него был сложный этап восстановления: реанимация, лечение и реабилитация, которая ухудшалась на фоне возникновения осложнений.

"Четыре дня в реанимации — и через неделю я уже хожу. Думал, что легко состоялся, ребра зажили быстро, но тут началось самое тяжелое — наслоения в местах переломов предупреждали нервные окончания, началась межреберная невралгия, осложнения по дыханию и ежедневное посещение массажиста-реабилит. место. Так я и провел почти четыре месяца в слабости, экзекуциях и без физических упражнений", - рассказал актер.

Сейчас его состояние постепенно улучшается.

Справка. Даниил Мирешкин – украинский актер театра и кино. После начала полномасштабной войны стал заниматься волонтерством, вести благотворительные мероприятия. В частности, помогал иностранным журналистам освещать события в горячих точках на востоке Украины. Осенью 2022 года мобилизовался в полк "Азов". Украинским зрителям, в частности, известен по фильмам "Подкидыш", "Солнечный ноябрь", "Черный ворон".