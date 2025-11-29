Народний артист Ступка програв апеляцію: три роки за ґратами за п'яну ДТП

Фото: з відкритих джерел

Український актор Остап Ступка отримав вирок Голосіївського районного суду Києва – три роки позбавлення волі за ДТП, скоєне у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє Главком із посиланням на судові матеріали, передає RegioNews.

Вирок, винесений ще у листопаді 2023 року, передбачає також заборону керувати транспортними засобами протягом восьми років.

Після оголошення рішення Ступка подав апеляцію, а його адвокати просили замінити реальний термін на штраф у розмірі 170 тисяч гривень та скоротити заборону водіння до п’яти років.

Захист аргументував прохання тим, що актор визнав провину, не перешкоджав слідству та компенсував потерпілому лікування на суму 23 тисячі доларів. Суд також отримав позитивні характеристики Ступки від колег та підтвердження його підтримки ЗСУ.

Проте апеляційний суд залишив вирок без змін. Тепер актор має відбути три роки у виправному центрі, а керування транспортом для нього заборонено на вісім років. Рішення вже набрало чинності, але його можна оскаржити у Верховному суді протягом трьох місяців.

Як відомо, аварія сталася у квітні 2023 року: позашляховик, за кермом якого перебував Ступка, врізався у припаркований автомобіль. Водій постраждалого транспортного засобу отримав серйозні травми. Поліція зафіксувала, що актор був у стані алкогольного сп’яніння.

Аварія за участі автомобілів Range Rover і Mitsubishi у Голосіївському районі, 4 квітня 2023 р. Фото: Київська міська прокуратура

