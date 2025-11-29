"Організм дав збій": акторка Антоніна Хижняк захворіла

Фото: Instagram.com/tonya_actress

Про це знаменитість написала в Instagram, інформує RegioNews.

Акторка зазначила, що поки лікується, вона не буде на зв’язку та уникатиме публічності.

За словами Хижняк, причиною хвороби стала надмірна робота та недостатній відпочинок, через що організм "дав збій". Артистка підхопила застуду і тимчасово потребує повного відновлення.

"Пару днів буду не в доступі. Організм пішов у примусове "перезавантаження", бо давно був порушений баланс енергій "брати-давати". Бережіть себе, не будьте як я", — написала Антоніна Хижняк у соцмережі.



Довідка: Антоніна Хижняк – українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.

Нагадаємо, раніше українська акторка Антоніна Хижняк розповіла, як під час зйомок потрапила під обстріл. За словами акторки, в ситуації була своя "іронія": вони якраз знімали сцену, де всі повинні були злякатися.