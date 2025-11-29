19:01  29 листопада
Останній день осені: що чекати від погоди у регіонах України
17:40  29 листопада
Народний артист Ступка програв апеляцію: три роки за ґратами за п'яну ДТП
14:44  29 листопада
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка
UA | RU
UA | RU
29 листопада 2025, 18:20

"Організм дав збій": акторка Антоніна Хижняк захворіла

29 листопада 2025, 18:20
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram.com/tonya_actress
Читайте также
на русском языке

Українська акторка Антоніна Хижняк повідомила про серйозне погіршення здоров'я

Про це знаменитість написала в Instagram, інформує RegioNews.

Акторка зазначила, що поки лікується, вона не буде на зв’язку та уникатиме публічності.

За словами Хижняк, причиною хвороби стала надмірна робота та недостатній відпочинок, через що організм "дав збій". Артистка підхопила застуду і тимчасово потребує повного відновлення.

"Пару днів буду не в доступі. Організм пішов у примусове "перезавантаження", бо давно був порушений баланс енергій "брати-давати". Бережіть себе, не будьте як я", — написала Антоніна Хижняк у соцмережі.

Довідка: Антоніна Хижняк – українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.

Нагадаємо, раніше українська акторка Антоніна Хижняк розповіла, як під час зйомок потрапила під обстріл. За словами акторки, в ситуації була своя "іронія": вони якраз знімали сцену, де всі повинні були злякатися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
акторка Антоніна Хижняк хвороба простуда здоров`я
Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00
Акторка Наталка Денисенко відкриває власну справу: перші подробиці
22 вересня 2025, 22:15
Акторка Даша Трегубова пояснила, чому не спілкується з рідним батьком
02 вересня 2025, 01:30
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Останній день осені: що чекати від погоди у регіонах України
29 листопада 2025, 19:01
Народний артист Ступка програв апеляцію: три роки за ґратами за п'яну ДТП
29 листопада 2025, 17:40
Україна перегляне оборонну стратегію: Шмигаль і Буданов доповіли президенту
29 листопада 2025, 17:14
Масова ДТП на Хмельниччині: 18 травмованих, водій постане перед судом
29 листопада 2025, 16:23
Дрони СБУ вивели з ладу два нафтотанкери тіньового флоту РФ
29 листопада 2025, 15:39
Обшуки у Єрмака: правоохоронці забрали телефони та ноутбуки – УП
29 листопада 2025, 14:57
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка
29 листопада 2025, 14:44
У столиці вже 37 постраждалих після російської атаки
29 листопада 2025, 13:52
Димова завіса і жертва: як відволікають суспільство від справжніх відповідальних
29 листопада 2025, 13:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »