Фото из открытых источников

Актриса Даша Трегубова призналась, что не поддерживает связь с отцом. По ее словам, эта ситуация продолжается давно

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Даша Трегубова рассказала, что ее папа был моряком, поэтому она редко его видела. Воспитывала ее бабушка. Впоследствии папа уехал в Канаду и просто скрылся. Сегодня актриса не общается ни с ним, ни с его новой семьей.

При этом она знает, что у него было много официальных и неофициальных отношений. Даша Тругубова добавляет, что у нее очень много претензий к отцу.

"Мы очень давно с отцом не общаемся, и инициатив ни с какой стороны не было. Но я считаю, что все в жизни те люди, которые тебе сейчас нужны, они сейчас с тобой есть. Если кто-то нужен – он появляется. А если какая-то история закончилась – она должна закончиться", - считает актриса.

Справка. Даша Трегубова – украинская телеведущая, актриса, сценаристка, продюсер и режиссер. Многим украинцам она известна шоу "X-фактор" и "Все будет хорошо". Также она имеет немало ролей в украинских сериалах и кино. От брака с украинским бизнесменом имеет дочь Полину (2011 г.р.).