27 листопада 2025, 21:30

Фронтмен гурту ADAM досі в комі: дружина артиста звернулась до людей

27 листопада 2025, 21:30
Фото з відкритих джерел
Фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко вже дев'ятий день перебуває у комі. Його дружина опублікувала звернення

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Артист потрапив до лікарні через важку форму туберкульозу, яка вражає мозкові оболонки й нервову систему. Олександра розповіла, що вона відвідує коханого та сподівається на його одужання. Поки що музикант не приходить до тями. Вона також подякувала людям за моральну та фінансову допомогу.

"Дякую всім за підтримку та молитви, віру та фінансову допомогу. Сьогодні (27 листопада — прим. ред.) вже дев’ятий день, як Міша перебуває у комі. І дев’ятий день, як я їду з надією, що він розплющить очі, побачить мене і скаже мені "Привіт". Я йому постійно розповідаю, що зі мною відбувається за день, розказую йому за вашу допомогу, підтримку, віру й за те, що ви пишете нам. Я вірю й молюся", - каже Олександра.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фронтмен гурту Adam Михайло Клименко вже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Зараз артист у реанімації та перебуває в комі. У мережі повідомляли про відкриття збору.

