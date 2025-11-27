21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 19:30

Новый украинский фильм превзошел "Антарктиду" Птушкина: новая лента собрала более 8 миллионов

27 ноября 2025, 19:30
Фото из открытых источников
20 ноября в украинский прокат вышел фильм "Ты - космос" режиссера Павла Острикова. Уже за первый уик-энд фильм собрал более 8 миллионов гривен

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Научно-фантастическая трагикомедия "Ты – космос" собрала 8,7 миллиона гривен за первый уикенд. Это значит, что картину уже увидели около 47 тысяч зрителей. Это делает фильм одним из самых успешных среди других украинских премьер этой осенью.

Напомним, что в центре сюжета космический дальнобойщик Андрей Мельник, роль которого исполнил Владимир Кравчук. После крушения на планете он остался единственным человеком, однако неожиданно получает сигнал от выжившей на космической станции женщины.

Напомним, ранее украинская научно-фантастическая драма "Ты — космос" получила важную награду. Это произошло на 12th FUTURE GATE FESTIVAL.

