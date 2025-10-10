Фото из открытых источников

Украинская научно-фантастическая драма "Ты - космос" получила важную награду. Это произошло на 12th FUTURE GATE FESTIVAL

Об этом сообщает Госкино, передает RegioNews.

12th FUTURE GATE FESTIVAL – это самый большой фестиваль научной фантастики в Центральной Европе. "Ты — космос" получил главную награду Jury Award / International Films: Best Film.

Лента создавалась поддержкой Государственного агентства Украины по кино, компанией ForeFilms в сотрудничестве с Бельгией.

"Украинское кино снова доказывает: мы являемся частью будущего мирового кинематографа", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Ты — космос" - это фильм о дальнобойщике Андрее, который перевозит ядерные отходы с Земли. После неожиданного взрыва он остается последним человеком во Вселенной. Украинцы увидят эту историю на больших экранах с 20 ноября.