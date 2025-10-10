Украинский фильм победил на крупнейшем фестивале научной фантастики в Центральной Европе
Украинская научно-фантастическая драма "Ты - космос" получила важную награду. Это произошло на 12th FUTURE GATE FESTIVAL
Об этом сообщает Госкино, передает RegioNews.
12th FUTURE GATE FESTIVAL – это самый большой фестиваль научной фантастики в Центральной Европе. "Ты — космос" получил главную награду Jury Award / International Films: Best Film.
Лента создавалась поддержкой Государственного агентства Украины по кино, компанией ForeFilms в сотрудничестве с Бельгией.
"Украинское кино снова доказывает: мы являемся частью будущего мирового кинематографа", - говорится в сообщении.
Напомним, что "Ты — космос" - это фильм о дальнобойщике Андрее, который перевозит ядерные отходы с Земли. После неожиданного взрыва он остается последним человеком во Вселенной. Украинцы увидят эту историю на больших экранах с 20 ноября.