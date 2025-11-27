Фото з відкритих джерел

20 листопада в український прокат вийшов фільм "Ти — космос" режисера Павла Острікова. Уже за перший вікенд фільм зібрав понад 8 мільйонів гривень

Наукова-фантастична трагікомедія "Ти — космос" зібрала 8,7 мільйона гривень за перший вікенд. Це значить, що стрічку вже побачили близько 47 тисяч глядачів. Це робить фільм одним із найуспішніших серед інших українських прем'єр цієї осені.

Нагадаємо, що в центрі сюжету космічний далекобійник Андрій Мельник, роль якого виконав Володимир Кравчук. Після катастрофи на планеті він залишився єдиною людиною, проте несподівано отримує сигнал від жінки, яка вижила на космічній станції.

Нагадаємо, раніше українська науково-фантастична драма "Ти — космос" отримала важливу нагороду. Це сталось на 12th FUTURE GATE FESTIVAL.