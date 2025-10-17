Известного украинского певца номинировали на престижную международную премию

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, 16 октября европейская музыкальная премия Music Moves Europe Awards объявила 15 молодых артистов-номинантов. Среди них – украинский исполнитель Carpetman (ранее – Килиммен).

Напомним, Carpetman – бывший участник Kalush Orchestra, выступавший под псевдонимом Килиммэн. После победы на Евровидении в 2022 он начал выступать как соло-артист.

