Известного украинского певца номинировали на престижную международную премию
Украинского певца Carpetman номинировали на премию Европейского союза
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
Как отмечается, 16 октября европейская музыкальная премия Music Moves Europe Awards объявила 15 молодых артистов-номинантов. Среди них – украинский исполнитель Carpetman (ранее – Килиммен).
Напомним, Carpetman – бывший участник Kalush Orchestra, выступавший под псевдонимом Килиммэн. После победы на Евровидении в 2022 он начал выступать как соло-артист.
Ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).
