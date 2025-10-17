11:54  17 октября
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
11:22  17 октября
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 15:48

Известного украинского певца номинировали на престижную международную премию

17 октября 2025, 15:48
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинского певца Carpetman номинировали на премию Европейского союза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, 16 октября европейская музыкальная премия Music Moves Europe Awards объявила 15 молодых артистов-номинантов. Среди них – украинский исполнитель Carpetman (ранее – Килиммен).

Напомним, Carpetman – бывший участник Kalush Orchestra, выступавший под псевдонимом Килиммэн. После победы на Евровидении в 2022 он начал выступать как соло-артист.

Ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
музыка премия Carpetman культура ЕС
Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
17 октября 2025, 00:50
Певица Кристина Соловий рассказала, увидят ли ее на Евровидении
27 сентября 2025, 20:30
Вернется ли KAZKA на Евровидение: солистка группы расставила точки над "і"
23 сентября 2025, 01:40
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
17 октября 2025, 16:13
"Решить вопрос по ТЦК" за 8,5 тысячи долларов: в Киевской области разоблачили дельца
17 октября 2025, 15:50
Аграрии из Харьковщины и других регионов могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 15:35
В Харьковской области можно получить грант на собственный бизнес: кто может подать заявку
17 октября 2025, 15:12
Наценка более чем на 20 миллионов: в Киеве будут судить одного из начальников управления "Киевтелесервиса"
17 октября 2025, 14:47
В Житомирской области будут судить работников "Леса Украины", которые пытались завладеть дубами стоимостью почти 7 млн грн
17 октября 2025, 14:39
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
17 октября 2025, 13:50
Харьковские аграрии могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 13:35
Жителю Тернопольщины грозит лишение свободы за совершение домашнего насилия в отношении матери
17 октября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »