Документальная лента "Песни медленно горящей земли" Ольги Журбы вошел в краткий список European Film Awards. Фильм представят в категории "Лучший документальный фильм"

Об этом сообщает Государственное агентство по кино, передает RegioNews.

Отмечается, что лента "Песни медленно горящей земли" показывает первые два года полномасштабного вторжения РФ. Фильм демонстрирует, как украинское общество проходит путь от паники первых недель войны до принятия смерти и разрушений, которые становятся трагической нормой.

Фильм создала украинская компания Moon Man в копродукции с международными партнерами: Final Cut for Real (Дания), We Have a Plan (Швеция), Arte France (Франция) и Film i Skåne (Швеция).

European Film Awards является одной из самых престижных кинопремий Европы. На этой премии отмечают лучшие картины континента. Результаты голосования будут оглашены уже 18 ноября.

