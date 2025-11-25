Актор Арам Арзуманян впав в оркестрову яму під час вистави: артиста госпіталізували

Ілюстративне фото

Український актор Арам Арзуманян травмувався під час концерту. Він впав у оркестрову яму, після чого його госпіталізували

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Це сталось у Харкові під час вистави. У фінальному номері актор оступився і впав у оркестрову яму, вдарившись головою. Відомо, що в Арзуманяна діагностували черепну травму.

У концертному агентстві розповіли, що актора госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає. Проте зараз Арам Арзуманян знаходиться під постійним наглядом медиків. Згодом актор сам вийшов на зв'язок.

"Бачте, навіть вночі можу світити. Виставу зіграли, але є нюанс. Для когось оркестрова яма — це дрібничка, а мені треба було летіти втричі глибше. Словом, травма черепа", - каже артист.

За його словами, зараз він відновлюється. У найближчих виставах його замінять, а майбутні — доведеться перенести.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фронтмен гурту Adam Михайло Клименко вже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Зараз артист у реанімації та перебуває в комі.