Фото из открытых источников

Ведущая призналась, что прибыли с одного YouTube-контента ей не хватает. Поэтому живет она также на дополнительных источниках дохода.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Маша Ефросинина рассказала, что основная ее прибыль — это рекламные интеграции и публичные выступления. В частности, поклонники покупают билеты на ее форумы и конгрессы, а за рубежом ее также приглашают выступать перед аудиторией украинских женщин.

Также у нее есть пассивный доход. Ведущая рассказала, что еще задолго до войны ее муж посоветовал ей уложиться в ценные бумаги. Она сделала большие взносы, имеет много сбережений.

При этом мужчина продолжает поддерживать семью. Он оплачивает обучение старшей дочери Нанны за границей. Однако сейчас, говорит ведущая, большинство расходов она покрывает.

Справка. Маша Ефросинина – известная украинская телеведущая. Сейчас вместе с певицей Олей Поляковой имеет проект "Взрослые девушки". В частности, у Ефросинина есть собственный проект "Экзамен" на YouTube. Более 20 лет в браке с бизнесменом и военным Тимуром Хромаевым. У них двое детей: дочь Нанна (2004) и сын Александр (2014).