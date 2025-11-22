19:39  21 ноября
Взрыв в Одесском ТЦК: погиб мужчина, военные рассказали подробности
16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2025, 01:30

Потап и Настя Каменских продают дом под Киевом: как выглядит и сколько стоит

22 ноября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В СМИ появилась информация, что Потап и Настя Каменских продают дом, в котором жили до полномасштабной войны. В сети появились кадры

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Отмечается, что здание стоит 2,2 миллиона долларов. Имение занимает 444 квадратных метра на 17 сотках земли. В доме четыре спальни, несколько просторных гостиных и кухня-столовая.

Что касается интерьера, то здесь можно увидеть дизайнерские люстры, ванные комнаты с золотистой фурнитурой, большой камин и гостиную зону. На территории есть терраса, бассейн и мебель для отдыха.

Дом находится в закрытом городке с двойными заборами. Есть видеонаблюдение и усиленная охрана.

Напомним, после концерта Насти Каменских в США произошел скандал. Там она пела песни на русском, а также говорила, что ей все равно, на каком языке говорить. После этого украинцы раскритиковали ее за такую позицию, а бренд "Золотой век" расторг с артисткой контракт. Впоследствии появились слухи, что Настя Каменских остается жить за границей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Известная реперка alyona alyona призналась, сколько она зарабатывает: от проекта не берет даже половину
21 ноября 2025, 19:30
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она зарабатывает во время войны
21 ноября 2025, 02:30
Певец Степан Гига в тяжелом состоянии: в команде артиста раскрыли подробности
21 ноября 2025, 01:30
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Украине могут сократить производство молока: с чем это связано
22 ноября 2025, 00:30
В Украине меняются ценники на морковь: что происходит с популярным овощем
21 ноября 2025, 23:55
В Украине снова дорожают огурцы: что происходит на рынке
21 ноября 2025, 23:35
На Днепропетровщине наградили подростков, разрушивших планы российской разведки
21 ноября 2025, 21:55
Через блекауты школьники будут учиться шесть дней в неделю и в июне
21 ноября 2025, 21:38
Психологическое давление войны: на Днепропетровщине удалось спасти двух человек после попытки суицида
21 ноября 2025, 21:18
В Николаеве водитель въехал в другой автомобиль и скрылся с места ДТП - как его наказал суд
21 ноября 2025, 21:15
На Львовщине – пятый летальный случай лептоспироза в 2025 году
21 ноября 2025, 20:50
В Киевской области пьяный мужчина бросил гранату в стену во время ссоры с женой
21 ноября 2025, 20:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »