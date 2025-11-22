Потап и Настя Каменских продают дом под Киевом: как выглядит и сколько стоит

Фото из открытых источников

В СМИ появилась информация, что Потап и Настя Каменских продают дом, в котором жили до полномасштабной войны. В сети появились кадры

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Отмечается, что здание стоит 2,2 миллиона долларов. Имение занимает 444 квадратных метра на 17 сотках земли. В доме четыре спальни, несколько просторных гостиных и кухня-столовая.

Что касается интерьера, то здесь можно увидеть дизайнерские люстры, ванные комнаты с золотистой фурнитурой, большой камин и гостиную зону. На территории есть терраса, бассейн и мебель для отдыха.

Дом находится в закрытом городке с двойными заборами. Есть видеонаблюдение и усиленная охрана.

Напомним, после концерта Насти Каменских в США произошел скандал. Там она пела песни на русском, а также говорила, что ей все равно, на каком языке говорить. После этого украинцы раскритиковали ее за такую позицию, а бренд "Золотой век" расторг с артисткой контракт. Впоследствии появились слухи, что Настя Каменских остается жить за границей.