В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:06

Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала

02 сентября 2025, 10:06
Фото: из открытых источников
Украинская певица живет в США, где работает над новым испаноязычным альбомом и кросскультурными проектами

Об этом сообщают в СМИ, передает RegioNews.

Артистка покинула Украину после громкого языкового скандала, разгоревшегося из-за ее высказываний на концерте в Майами. Тогда она заявила, что ей безразлично, на каком языке говорить, после чего перешла на русский.

Реакция в Украине была мгновенной. В социальных сетях выражали возмущение, ведь певица исполнила ряд своих русскоязычных песен, в том числе "Красное вино" и "Это моя ночь", хотя раньше презентовала их на украинском языке. Публика посчитала, что такой выбор во время войны противоречит ожиданиям артистов, представляющих Украину за рубежом.

Ювелирный бренд "Золотий Вік", амбасадором которого была Каменских, объявил о досрочном прекращении сотрудничества. В компании подчеркнули, что действуют в соответствии со своими принципами и уже готовят новую рекламную кампанию. Лицо певицы убрали с официальных страниц бренда, а эта история стала примером того, как одно высказывание может повлиять на профессиональную деятельность.

В ответ команда Каменских поблагодарила бренд за сотрудничество и сообщила, что певица сосредотачивается на новых творческих идеях. В своем Instagram она написала, что ее позиция всегда основывается на любви, которую она называет "силой добра".

Ранее сообщалось, у Потапа и Насти Каменских может быть сын, который, по словам телеведущего Евгения Фешака, проживает в Испании.

